Диплом по управленческому консультированию

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Закрыт5 заявок121 просмотр

Имеется готовый диплом на тему:

Управленческое консультирование по построению организационной структуры

Требуется: написать презентацию к диплому и речь

Срок: 20.07.2012

Жду предложений по цене!!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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