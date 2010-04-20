Диплом по управлению персоналом

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок201 просмотр

Технологии улучшения социально-психологического климата в коллективе. Срок две недели. Задание в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$120
7 дней
Второй диплом написанный Мариной для меня прошел, как по маслу! Отличный автор дипломов!
Александр очень приятный в общении заказчик, всегда четко ставит задачи, постоянно на связи, оплату производит без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад