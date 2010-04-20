Диплом по управлению персоналом

Организация процесса служебно-профессионального продвижения работников. Срок две недели. Компания представительство coca-cola в россии. Некоторые материалы по компании предоставляются.
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