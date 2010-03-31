Диплом по менеджменту

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки161 просмотр

Организация процесса служебно-профессионального продвижения работников. Срок две недели. Компания представительство coca-cola в россии. Некоторые материалы по компании предоставляются.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад