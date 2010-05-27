Курсовая по информатике

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Тема:Разработка электронного обучающего комплекса по дисциплине «Прикладная информатика»

План:

Введение

1. Электронный образовательный ресурс: классификация и требования предъявляемые к нему и т.д;

2. Обзор программного обеспечения для создания электронного обучающего комплекса;

3. Инструментарий и создания электронного образовательного ресурса «Прикладная информатика»

Список литературы

Срок: первая глава на этой неделе.

15 лет назад
Miss_Mary
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altklug777
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altklug777
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15 лет назад