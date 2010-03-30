Тема: Проект мероприятий по увеличению объема реализации услуг "Внутренний туризм" в турфирме

срок: первые 2 главы до пятницы!!! 3-ю чуть позже.

Это план 2-х первых частей работы(которые нужны до пятницы)

Введение

1. Теоретическая часть

1.1. Особенности и виды туристических услуг

1.2. Основные структурные управления туристического предприятия

1.3. Основные направления деятельности по увеличению объема реализации туристических услуг

2. Аналитическая часть

2.1. Общая характеристика предприятия(могу вам отправить и её)

2.2. Анализ организационной структуры управления предприятием

2.3. Анализ конкурентов предприятия

2.4. Анализ потребителей предприятия

2.5. Анализ динамики и направления объема реализации услуг предприятия

2.6. Анализ сезонности реализации услуг предприятия

2.7. Анализ струтуры и динамики персонала предприятия

2.8. Анализ организации сбытовой деятельности предприятия

2.9. Анализ организации рекламной деятельности предприятия

2.10. Выводы по аналитической части