Курсовая по бухгалтерской отчетности (практ.часть)

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Закрыт4 заявки195 просмотров

Необходимо выполнить практическую часть курсовой. Задание в методичке. Жду от вас стоимость работы. Сроки около 2-х недель

15 лет назад
GalinaF187
Галина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)

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