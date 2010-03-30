Курсовая по бухгалтерской отчетности (практ.часть)

Тема: Основные виды валютных операций,осуществляемых российскими коммерческими банками,расчет их эффективности Требования:25-30стр., должны быть ссылки на сайты сбербанков, банка России,министерство финансов и др источники, в ведение: задачи, предмет, объект исследования, актуальность работы, цели, оригинальность ...