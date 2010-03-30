Курсовая по Теоретическим основам фин. менеджмента

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Требуется курсовая. Тема: "Оценка финансового устойчивости предприятия."

Курсовую можно делать на основе любого существующего предприятия.

Мин. объем: 30 стр.

План курсовой:

Введение

1. Теория

1.2 Показатели по данной теме.

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия

2.1 Характеристика предприятия.

2.2 Финансовый анализ предприятия, анализ фин. устойчивости.

3. Общая оценка финансовой устойчивости и анализ долгосрочных перспектив, предложения по оптимизации, прогнозный баланс.

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