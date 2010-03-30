Диплом. Операции с недвижимым имуществом.

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Специальность:

Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом)

тема:

Ипотека как выжный фактор повышения инвестиционной активности населения в решении жилищной проблемы.

план:

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты ипотеки жилья.

1.1. Европейская модель ипотеки жилья.

1.2. Американская модель ипотеки жилья.

1.3. Поссийский опыт ипотеки.

Глава 2. Анализ инвестиционной активности населения РФ в решении жилищной проблемы.

2.1. Анализ состояния рынка ипотеки жилья.

2.2. Анализ потенциальных возможностей населения в приобретениии надвижимости за счет ипотеки.

2.3. Аудит правительственных программ по приобретению населением жилой недвижимости посредством ипотеки.

Глава 3. Разработка предложений по повышению инвестиционной активности населения в получении ипотечных кредитов.

3.1. Основные направления повышения инвестиционной активности населения.

3.2. Предложения по прямому и косвенному регулированию инвестиционной активности населения.

3.3. Рассчет экономической эффективности от предложенных рекомендаций.

Заключение.

Сисок используемой литературы.

Приложения.

Оформление - стандартное

Объём ~ 80стр

Антиплагиат – от 85%

Оплата по частям после их проверки преподавателем. Webmoney или наличными в Москве.

Бюджет - чем ниже, тем лучше

Срок - до месяца

15 лет назад
prototip2
Фёдор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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