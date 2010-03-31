Тема: Сравнительная характеристика процедуры отбора кандидатов в присяжные заседатели на примере Российской Федерации и Англии Требования: объем работы - 60стр, в ведение актуальность, задачи, цель, объект, предмет исследования, задачи, оригинальность работы не менее 85%. ...
Реферат по логистике
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить реферат по логистике на любую из тем:
1.Логистика производственных процессов.
2.Оптимизация управления запасами.
3.Характеристика функций логистических менеджеров.
4.Процесс формирования логистической системы компании: от миссии до логистической операции.
5.Взаимодействие различных служб и подразделений компании (снабжение, склад, транспортировка ,производство, сбыт) в рамках единой логистичесокй системы!
Объем работы – 20-25стр., сроки – 3 апреля, 23:00 (МСК).
Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:
1. Не менее 80% оригинального текста
2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.
Несоответствующие работы возвращаются на переделку.
Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.
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