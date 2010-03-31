Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить реферат по логистике на любую из тем:

1.Логистика производственных процессов.

2.Оптимизация управления запасами.

3.Характеристика функций логистических менеджеров.

4.Процесс формирования логистической системы компании: от миссии до логистической операции.

5.Взаимодействие различных служб и подразделений компании (снабжение, склад, транспортировка ,производство, сбыт) в рамках единой логистичесокй системы!

Объем работы – 20-25стр., сроки – 3 апреля, 23:00 (МСК).

Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:

1. Не менее 80% оригинального текста

2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.

Несоответствующие работы возвращаются на переделку.

Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.