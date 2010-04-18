Диплом лексика немецкого языка

Тема: Экспрессивная лексика немецкого языка в семантич. поле"черты характера"

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необходимо:средства выражения лексической экспрессивности в нем > ак> яз, например метонимия, метафоры и т.д.(применительно к человеку, > ак> например обозначение глупости, тупости и .т.д) с примерами и теория > ак> поля в лингвистике в частности семантич поле, как его раасматривают > ак> разные ученые.Т.е. получается только часть из моей дипломной.на русском языке