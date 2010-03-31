Диплом "переводоведение"

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Тема: Предпереводческий анализ художественного текста напримере романа Пенелопы Фицджеральд"Начало весны"

Срок: 17 дней

работа должна содержать около 500 примеров из романа.

В ваших предложениях обязательно указывайте цену.

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров