Дипломная работа по механизации

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужно выполнить дипломную работу по механизации. Сфера сельского хозяйства. Чертежи в автокаде порядка 7-12 штук. Подробное задание вышлем заинтересованным.

AutoCAD
11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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