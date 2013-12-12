тема любая на ваше усмотрение структура плана введение глава 1 1.1. 1.2. глава 2 2.1. 2.2. заключение список литературы (НЕ МЕНЕЕ ...
Реферат по праву
Тема и методичка во вложении
Объем 15 страниц +список литературы
АП 65-70%
структура плана
введение
1.
2.
3.
...
Заключение
Список литры (2008-2013)
ССЫЛКИ
600 р.
срок 17.12
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