Реферат по праву

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Тема и методичка во вложении

Объем 15 страниц +список литературы

АП 65-70%

структура плана

введение

1.

2.

3.

...

Заключение

Список литры (2008-2013)

ССЫЛКИ

600 р.

срок 17.12

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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