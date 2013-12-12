Экономика и бух учету(131212)

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Диплом+презентация+рецензия+раздаточный материал+доклад

Тема: Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

11 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров