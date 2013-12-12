Курсовая работа по праву

$33
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Закрыт1 заявка83 просмотра

тема любая на ваше усмотрение

структура плана

введение

глава 1

1.1.

1.2.

глава 2

2.1.

2.2.

заключение

список литературы (НЕ МЕНЕЕ 15 источников не старше 2008)

приложения (по желанию)

объем текстовой части 25 страниц+список литературы+приложения

АП 70%

срок 18.12

1000 рублей

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров