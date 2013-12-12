Диплом+презентация+рецензия+раздаточный материал+доклад Тема: Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Курсовая работа по праву
тема любая на ваше усмотрение
структура плана
введение
глава 1
1.1.
1.2.
глава 2
2.1.
2.2.
заключение
список литературы (НЕ МЕНЕЕ 15 источников не старше 2008)
приложения (по желанию)
объем текстовой части 25 страниц+список литературы+приложения
АП 70%
срок 18.12
1000 рублей
Заявки фрилансеров
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