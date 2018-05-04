Дипломная работа (ВКР)

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Дипломная работа (ВКР).

Тема: "Организация совместной работы сотрудников офиса малого предприятия с применением облачных вычислений"

(направление: 09.03.01. - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети)

6 лет назад
guest_1525451770293
6 лет в сервисе
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6 лет назад