Курсовая работа тема: "механосборочный цех"

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Уникальность работы более 60 % (использование специальных программ для повышения уникальности не допускается), список литературы не более 10-летней давности, ссылки постраничные, тема: "механосборочный цех", оплата после проверки преподавателя, чертежи выполнять через программу Автокад, работу в word, при выполнении работы не до конца оплата будет производится в размере не более 30% от заявленной суммы. Остальные требования в методических указаниях

6 лет назад
guest_15254454858057
6 лет в сервисе
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6 лет назад