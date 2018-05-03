Курсовая работа тема: "механосборочный цех"

Уникальность работы более 60 % (использование специальных программ для повышения уникальности не допускается), список литературы не более 10-летней давности, ссылки постраничные, тема: "механосборочный цех", оплата после проверки преподавателя, чертежи выполнять через программу Автокад, работу в word, при выполнении работы не до конца оплата будет производится в размере не более 30% от заявленной суммы. Остальные требования в методических указаниях