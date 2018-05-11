Задание по Маркетингу(учебная практика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить задание по учебной практике. В прикреплённом файле описаны все шаги.

Расчеты необходимо сделать по данным любой компании. Данные по фирме написать в таблицу.

Также в файле приводятся примеры выполнения заданий. Необходимо рассчитать все показатели, как в примере.

Шрифт Times New Roman 14, литература не старше 5 лет.

6 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
baajielena
Елена 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$25
5 дней
Отличный исполнитель! Работа выполнена качественно и в срок! Рекомендую!
Спасибо за работу!Заказчик всегда на связи!Оплата произведена вовремя!Рекомендую!