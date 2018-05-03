Сделать несколько несложных заданий по архивоведению и музееведению

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5 студенческих заданий для работы по музееведению и архивоведению.

Выполнение к 15 мая 2018 г.

 

1. Музееведение

 

Доклад на 20 минут на тему"Заповедник Царское село" + презентация

музея (в программе для презетаций – что-топростое, по основным красотам).

 

2. Архивоведение  

2.1 Архивная сеть Российской Федерации  

Сообщение на тему: Федеральное архивное агентство (историческая справка, основные направления и виды деятельности в настоящее время). Не более 1 листа А4. 

2.2 Основы архивной деятельности 

Сообщение на тему: Порядок выдачи дел из архивохранилища. Не более 1 листа А4. 

2.3 Характеристика архивного фонда 

Нужно выбрать архивный фонд какого-то учреждения (лица, семьи, рода) из любого федерального, регионального или ведомственного архива и подготовить характеристику фонда по схеме. 

Схема характеристики архивного фонда. 

·        Местоположение архивного фонда (наименование архива, где хранится фонд)

·        Историческая справка о фондообразователе (организации, учреждении, семье, роде)

·        Хронологические рамки фонда, количество описей, количество дел (если в фонде имеется несколько описей, у каждой описи – нужно рассмотреть все описи с указанием их названий, хронологическими границами, количеством дел)

·        Документы архивного фонда (указать группы документов, хранящихся в фонде, с указанием конкретных названий документов).

2.4 Оформление библиографического списка

Составить библиографический списокпо одной из предложенных тем.

Список должен содержать не менее20-ти наименований научной литературы (в т.ч. в электронных библиотечных

системах и электронных библиотеках eLibrary,Киберленинка, Университетская библиотека Онлайн).

В структуру библиографическогоописания научного издания должны входить: фамилия и инициалы автора (авторов),

полное наименование научного труда, место издания, название издательства, год

издания, количество страниц научного труда. Если научный труд опубликован в

сборнике научных статей, в сборнике материалов научной конференции, журнале,

альманахе или ином периодическом издании, надо указать полное наименование

издания, указать номера страниц, в которых он размещен.

Темы:

1.     История архивного дела в России сдревнейших времен до начала XVIII века.

2.     Архивное дело в XVIII-начале XX вв.

3.     История архивного дела в СССР иРоссийской Федерации.

4.     Частные архивы России.

5.     Современные архивные технологии.

6.     Исторические архивы XVIII- XIX вв.

7.     Федеральные исторические архивы.

8.     Отраслевые и ведомственные архивы.

9.     Архивы литературы и искусства.

10.                     Военно-историческиеархивы.

11.                     Архивы кино-аудио- видео документов.

12.                     Рукописныеотделы библиотек и музеев как архивохранилища.

13.                     Электронныеархивы.

14.                     Устныеархивы.

15.                     Современнаяроссийская гос. политика в архивном деле.

16.                     Архивныймаркетинг и маркетинг информации.

17.                     ДеятельностьМеждународного совета архивов (МСА).

18.                     Зарубежнаяархивная Россика.

19.                     Выдающиесяученые архивного дела России.

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