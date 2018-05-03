Выполнение согласно плана работы (приложен), курсовой работы (приложена). Более подробно в задании (приложен файл) Срок сдачи 17 мая 2018 г
Сделать несколько несложных заданий по архивоведению и музееведению
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
5 студенческих заданий для работы по музееведению и архивоведению.
Выполнение к 15 мая 2018 г.
1. Музееведение
Доклад на 20 минут на тему"Заповедник Царское село" + презентация
музея (в программе для презетаций – что-топростое, по основным красотам).
2. Архивоведение
2.1 Архивная сеть Российской Федерации
Сообщение на тему: Федеральное архивное агентство (историческая справка, основные направления и виды деятельности в настоящее время). Не более 1 листа А4.
2.2 Основы архивной деятельности
Сообщение на тему: Порядок выдачи дел из архивохранилища. Не более 1 листа А4.
2.3 Характеристика архивного фонда
Нужно выбрать архивный фонд какого-то учреждения (лица, семьи, рода) из любого федерального, регионального или ведомственного архива и подготовить характеристику фонда по схеме.
Схема характеристики архивного фонда.
· Местоположение архивного фонда (наименование архива, где хранится фонд)
· Историческая справка о фондообразователе (организации, учреждении, семье, роде)
· Хронологические рамки фонда, количество описей, количество дел (если в фонде имеется несколько описей, у каждой описи – нужно рассмотреть все описи с указанием их названий, хронологическими границами, количеством дел)
· Документы архивного фонда (указать группы документов, хранящихся в фонде, с указанием конкретных названий документов).
2.4 Оформление библиографического списка
Составить библиографический списокпо одной из предложенных тем.
Список должен содержать не менее20-ти наименований научной литературы (в т.ч. в электронных библиотечных
системах и электронных библиотеках eLibrary,Киберленинка, Университетская библиотека Онлайн).
В структуру библиографическогоописания научного издания должны входить: фамилия и инициалы автора (авторов),
полное наименование научного труда, место издания, название издательства, год
издания, количество страниц научного труда. Если научный труд опубликован в
сборнике научных статей, в сборнике материалов научной конференции, журнале,
альманахе или ином периодическом издании, надо указать полное наименование
издания, указать номера страниц, в которых он размещен.
Темы:
1. История архивного дела в России сдревнейших времен до начала XVIII века.
2. Архивное дело в XVIII-начале XX вв.
3. История архивного дела в СССР иРоссийской Федерации.
4. Частные архивы России.
5. Современные архивные технологии.
6. Исторические архивы XVIII- XIX вв.
7. Федеральные исторические архивы.
8. Отраслевые и ведомственные архивы.
9. Архивы литературы и искусства.
10. Военно-историческиеархивы.
11. Архивы кино-аудио- видео документов.
12. Рукописныеотделы библиотек и музеев как архивохранилища.
13. Электронныеархивы.
14. Устныеархивы.
15. Современнаяроссийская гос. политика в архивном деле.
16. Архивныймаркетинг и маркетинг информации.
17. ДеятельностьМеждународного совета архивов (МСА).
18. Зарубежнаяархивная Россика.
19. Выдающиесяученые архивного дела России.
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