Сделать несколько несложных заданий по архивоведению и музееведению

5 студенческих заданий для работы по музееведению и архивоведению.

Выполнение к 15 мая 2018 г.

1. Музееведение

Доклад на 20 минут на тему"Заповедник Царское село" + презентация

музея (в программе для презетаций – что-топростое, по основным красотам).

2. Архивоведение

2.1 Архивная сеть Российской Федерации

Сообщение на тему: Федеральное архивное агентство (историческая справка, основные направления и виды деятельности в настоящее время). Не более 1 листа А4.

2.2 Основы архивной деятельности

Сообщение на тему: Порядок выдачи дел из архивохранилища. Не более 1 листа А4.

2.3 Характеристика архивного фонда

Нужно выбрать архивный фонд какого-то учреждения (лица, семьи, рода) из любого федерального, регионального или ведомственного архива и подготовить характеристику фонда по схеме.

Схема характеристики архивного фонда.

· Местоположение архивного фонда (наименование архива, где хранится фонд)

· Историческая справка о фондообразователе (организации, учреждении, семье, роде)

· Хронологические рамки фонда, количество описей, количество дел (если в фонде имеется несколько описей, у каждой описи – нужно рассмотреть все описи с указанием их названий, хронологическими границами, количеством дел)

· Документы архивного фонда (указать группы документов, хранящихся в фонде, с указанием конкретных названий документов).

2.4 Оформление библиографического списка

Составить библиографический списокпо одной из предложенных тем.

Список должен содержать не менее20-ти наименований научной литературы (в т.ч. в электронных библиотечных

системах и электронных библиотеках eLibrary,Киберленинка, Университетская библиотека Онлайн).

В структуру библиографическогоописания научного издания должны входить: фамилия и инициалы автора (авторов),

полное наименование научного труда, место издания, название издательства, год

издания, количество страниц научного труда. Если научный труд опубликован в

сборнике научных статей, в сборнике материалов научной конференции, журнале,

альманахе или ином периодическом издании, надо указать полное наименование

издания, указать номера страниц, в которых он размещен.

Темы:

1. История архивного дела в России сдревнейших времен до начала XVIII века.

2. Архивное дело в XVIII-начале XX вв.

3. История архивного дела в СССР иРоссийской Федерации.

4. Частные архивы России.

5. Современные архивные технологии.

6. Исторические архивы XVIII- XIX вв.

7. Федеральные исторические архивы.

8. Отраслевые и ведомственные архивы.

9. Архивы литературы и искусства.

10. Военно-историческиеархивы.

11. Архивы кино-аудио- видео документов.

12. Рукописныеотделы библиотек и музеев как архивохранилища.

13. Электронныеархивы.

14. Устныеархивы.

15. Современнаяроссийская гос. политика в архивном деле.

16. Архивныймаркетинг и маркетинг информации.

17. ДеятельностьМеждународного совета архивов (МСА).

18. Зарубежнаяархивная Россика.

19. Выдающиесяученые архивного дела России.