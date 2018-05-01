Магистерская диссертация по Измерительным информационным системам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Выполнение согласно плана работы (приложен), курсовой работы (приложена). Более подробно в задании (приложен файл)

Срок сдачи 17 мая 2018 г

6 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад