На 5 минут прочтения Главная тема - проблема добра и зла в романе Языковые ср-ва выражения проблемы Хар-ка добра и хар-ка зла (кто есть кто) Проблема их взаимодействия Не более 1 стр. А4 Работа на англ. яз
Магистерская диссертация по Измерительным информационным системам
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Срок сдачи 17 мая 2018 г
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