Дипломный проект по МВА

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Закрыт6 заявок140 просмотров

Дипломная работа на тему "Корпоративнаякультура как фактор повышения эффективности управления персоналом подразделения

(на примере компании  «_____»)"    

8 лет назад
guest_15099448798097
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8 лет назад

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