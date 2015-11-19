Доклад по медицине и презентация

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки136 просмотров
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доклад на 7-10 минут (не по готовой дипломной, а с нуля)

и презентация к нему. срок - примерно 5 дней.

Подробное задание во вложении

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад