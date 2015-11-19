Курсовая гидронасосы

Тема:Анализ и синтез систем автоматического управления вентиляторами аппарата воздушного охлаждения газа и КС(компрессорной станций.Остальная часть на фото. техническая работа.
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