Доработать дипломную работу по психологии (по сделанным замечаниям)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки116 просмотров
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Написана дипломная работа на тему самооценки разведенных женщин и вступления в повторный брак.

По ней есть замечания - их и следует отработать.

Подробности тем, кто напишет. Срок исполнения - 3-4 дня. Оплата - 1000 р.

9 лет назад
worldsova
Елена 
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 отзывов