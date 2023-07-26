КП кондитера стаціонар 4 курс

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка12 просмотров
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Потрібно реалізувати курсовий проект + креслення до 11 жовтня . За будь-якими питаннями звертатися в ЛС.Бюджет можемо підняти трохи за швидке виконання

3 месяца назад
Ayatomi
23 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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