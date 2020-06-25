Русский философ Василий розанов сказал: "Дешевые книги- это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не водка." Прокомментируйте это высказывание. Как выдумаете, должны ли книги быть дорогими? Что значат книги для людей? Какова ...
Краткие обцоры на концепции
основные концепции современной физиологии
некоторые из них (6) нужно написать короткие статьи обзоры на эти концепции, как проводились исследования, чем подтверждены
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