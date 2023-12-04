Курсова по педагогіці

Курсова робота на одну з трьох тем+ практичне завдання 25 сторінок без урахування практичного завдання Унікальність: 70% Строки: 13.12
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Курсова робота на тему: "Побудова фракталів з використанням крос-платформному підходу"
30-35 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 9.12
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