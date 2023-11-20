Курсова:Розробка програми обліку зайнятості по прокату автомобілів

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка25 просмотров
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— c# wpf
— сформувати і затвердити план
Є приклад, ціна обговорюється

месяц назад
OleksandrPop
Олександр 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
9 часов назад