Курсовая: Компьютерные вирусы.

$17
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Завершен5 заявок151 просмотр

Здравствуйте.

Нужно сделать курсовую.

Тема: Вирусы и другие вредоносные программы. Обеспечение антивирусной защиты информации.

Объем: 30–33 стр.

В курсовой идет чисто теория.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

План прилагаем.

Цена 1000р

Срок 5 - 6 дней.

План прилагаем.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$17
6 дней
С проектом Виталий справился хорошо. Сотрудничеством довольны. Рекомендуем.
Прекрасный работодатель, сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
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