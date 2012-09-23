Курсовая Логические основы ЭВМ в школьн. курсе ИКТ

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Завершен3 заявки105 просмотров

срочно нужно до четверга сдать курсовую по теме Логические основы ЭВМ в школьном курсе ИКТ.Требования:30 страниц курсовая должна быть не больше,затем список литературы 30 источников и не более,2 главы,в каждой главе по 2 параграфа,после каждой главы должен быть мини-вывод(то есть вывод по параграфам).Методички нет

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
Спасибо за работу
Рекомендую Антона как надежного и честного заказчика, с оперативной связью и заданием также никаких проблем не возникало. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад