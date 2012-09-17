Диссертация по экономике

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Тема диссертации: Формирование и развитие рынка мяса свинины

План

I. Теоретические основы рыночных отношений в отрасли свиноводства

1.1 Экономическая сущность и особенности развития рыночных отношений на рынке мяса.

1.2 Тенденции развития мирового рынка мяса свинины

1.3 Механизм функционирования российского рынка мяса свинины

II. Современное состояние рынка продукции свиноводства в Иркутской области

2.1 Динамика производства и темпы развития рынка продукции свиноводства (спрос предложение, цена, господдержка)

2.2 Эффективность производства и реализации продукции свиноводства (рассмотрение статей себестоимости и анализ реализации продукции)

2.3 Оценка конкурентоспособности продукции свиноводства (рейтинговая оценка).

III. Пути повышения эффективности отрасли свиноводства

3.1 Совершенствование экономического механизма хозяйствования, в предприятиях специализирующихся на развитии свиноводства

3.2 Совершенствование технологии производства продукции свиноводства

3.3 Развитие специализации, кооперации и интеграции в свиноводстве

13 лет назад
kira90
Анна 
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13 лет в сервисе
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12 лет назад
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