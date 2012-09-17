Тема диплома - " Разработка ЭИС по учету услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ". ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ" занимается : Розничной торговлей компьютерами, програм. обеспечением и периферийными устройствам; Консультированием по аппаратным средствам вычислительной техники; Разработкой ...
Диссертация по экономике
Тема диссертации: Формирование и развитие рынка мяса свинины
План
I. Теоретические основы рыночных отношений в отрасли свиноводства
1.1 Экономическая сущность и особенности развития рыночных отношений на рынке мяса.
1.2 Тенденции развития мирового рынка мяса свинины
1.3 Механизм функционирования российского рынка мяса свинины
II. Современное состояние рынка продукции свиноводства в Иркутской области
2.1 Динамика производства и темпы развития рынка продукции свиноводства (спрос предложение, цена, господдержка)
2.2 Эффективность производства и реализации продукции свиноводства (рассмотрение статей себестоимости и анализ реализации продукции)
2.3 Оценка конкурентоспособности продукции свиноводства (рейтинговая оценка).
III. Пути повышения эффективности отрасли свиноводства
3.1 Совершенствование экономического механизма хозяйствования, в предприятиях специализирующихся на развитии свиноводства
3.2 Совершенствование технологии производства продукции свиноводства
3.3 Развитие специализации, кооперации и интеграции в свиноводстве
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Тема "Разработка функциональных узлов цифровой системы передачи Срок 1,5 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема: Расчет кинематичеких характеристик движущихся механизмов Срок до середины октября Интересует стоимостьРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Организация и безопасность движения “ Вариант – согласно методичке Все методические и дополнительные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задание в приложении. Пожалуйста, указывайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт13 лет назад
Согласно мет. указаниям выполнить реферат и задачу. Для двух вариантов 3 и 4. Пожалуйста, указывайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Согласно мет. указаниям выполнить контрольную работу - реферат. Для двух вариантов 2 и 4. Пожалуйста, указывайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Согласно методическому указанию, необходимо выполнить курсовые работы по двум вариантам, темы 3 и 4. Связать с темой строительства. Пожалуйста указывайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
нужна курсовая по методике преподавания психологии тема: фрустрационные эмоции объем 25 стр + презентация 20-23 слайда срок сдачи 19.09.2012 методички в архивеРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: Paзработка мexанизмов упpaвления coстоянием оpaльного пpaксиса у пaциентов с мотopными фopмами афaзи Предмет: Логопедия Тип работы: Диплом Объём работы: минимум 50 страниц ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад