Региональная экономика. Реферат

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Закрыт7 заявок121 просмотр

Согласно мет. указаниям выполнить контрольную работу - реферат. Для двух вариантов 2 и 4. Пожалуйста, указывайте цену.

13 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$40
6 дней

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад