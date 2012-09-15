Отчет по практике коммерция

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Тема: Организация коммерческой работы по оптовым продажам табачных изделий ( «Империя Табакко продажа и маркетинг»)

срок не позднее 21 сентября

информация по предприятию http://imperial-tobacco.ru/section.php?category=3&rubr=19

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров