Тема Совершенствование управления трудовыми ресурсами на предприятии (на примере ООО Северус-Мебель) срок 25 сентября антиплагиат не менее 80%
Курсовая конституционное право
Основные экономические, социальные и культурные права граждан РФ
Введение
2-3 главы,
заключение
Обязательно в работе использовать решение конституционного суда
Ссылки постраничная нумерация
Приложение
Библиографический список около 20 источников
объем 25-30 стр
срок до 21 сентября
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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