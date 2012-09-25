Курсовая конституционное право

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Завершен4 заявки110 просмотров

Основные экономические, социальные и культурные права граждан РФ

Введение

2-3 главы,

заключение

Обязательно в работе использовать решение конституционного суда

Ссылки постраничная нумерация

Приложение

Библиографический список около 20 источников

объем 25-30 стр

срок до 21 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Как всегда все четко, в срок! Огромное спасибо!
Анна, вы заказчик сезона:) спасибо большое за работу и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад