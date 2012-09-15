Дипломная работа АФХД

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Закрыт6 заявок96 просмотров

Тема: Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия (организации, фирмы).

срок 1 октября

оригинальность не менее 85%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров