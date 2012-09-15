Диплом по менеджменту организации

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Закрыт4 заявки116 просмотров

Тема Совершенствование управления трудовыми ресурсами на предприятии (на примере ООО Северус-Мебель)

срок 25 сентября

антиплагиат не менее 80%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранные исполнители

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
14 дней
yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад