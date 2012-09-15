ТЕМА: Пути улучшения финансового состояния промышленного предприятия в современных условиях План: содержание дипломной работы: 1. Теоретические и методические аспекты изучения финансового состояния предприятия 1.1 Сущность и основы понятия в оценке ...
Диплом по менеджменту организации
Тема Совершенствование управления трудовыми ресурсами на предприятии (на примере ООО Северус-Мебель)
срок 25 сентября
антиплагиат не менее 80%
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