Тема Совершенствование управления трудовыми ресурсами на предприятии (на примере ООО Северус-Мебель) срок 25 сентября антиплагиат не менее 80%
Доработка диплома по управлению персоналом
Тема Совершенствование регламентации труда персонала
Преподавателю не хватило табличек во второй части, может еще свот анализ сделать. К тому же раз нет показателей в цифрах, что можно улучшить, к примеру сократить время на выполнение каких то операций, то расчет экономичесой эффективности будет носить условный характер, что не убедит ГЭК. Работы которые есть в интернете по теме мне не подходят, слишком слабые. Могу предоставить литературу в электроном виде, в частности - диссертации по теме в формате pdf и учебники Репина по процесному подходу в формате djvu. Диплом нужен на отлично, теорию не доделать
срок 25 сентября
Заявки фрилансеров
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