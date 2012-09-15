Реферат по ИЗО

Тема "Воспитание детей с ЗПР на уроках ИЗО" (детей 5-7 классов), (про начальную школу НЕ НАДО!)

Объем работы (стр) 18-20 стр

срок 22 сентября

Грошенко И.А. ИЗО деятельность как средство воспитания и развития. Бакушинский А.В. Художественное и творческое воспитание. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Екжанова Е.А. ИЗО деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности. Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка. Музина В.С. ИЗО деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта.

Начать с

Общей характеристики детей с ЗПР.

Особенности личной и эмоциональной сферы детей с ЗПР.

Влияние ИЗО деятельности на развитие психики ребенка.

Дальше на свое усмотрение