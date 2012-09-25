Курсовая история России

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Завершен6 заявок110 просмотров

Тема: Анна Иоановна – исторический портрет

30 стр

оригинальность не менее 80%

срок 21 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$22
5 дней
Приятно работать с таким человеком. мои рекомендации.
Приятно работать с Анной, порядочный заказчик, всегда на связи, своевременно оплачивает работу, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад