Диплом и отчет коммерция

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Закрыт3 заявки86 просмотров

Тема: Совершенствование коммерческой деятельности предприятия розничной торговли ( магазин «Надэль», ИП Ветров)

информация по предприятию http://www.nadel.ru/ город Каменск-Уральский.

отчет нужен 21 сентября не позже

диплом середина октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров