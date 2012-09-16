Анализ и диагностика ФХД предприятия. Курсовик

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Закрыт6 заявок91 просмотр

Согласно методическому указанию, необходимо выполнить курсовые работы по двум вариантам, темы 3 и 4. Связать с темой строительства.

Пожалуйста указывайте цену.

13 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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