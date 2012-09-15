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Закрыт4 заявки134 просмотра

Тема: Paзработка мexанизмов упpaвления coстоянием оpaльного пpaксиса у пaциентов с мотopными фopмами афaзи

Предмет: Логопедия

Тип работы: Диплом

Объём работы: минимум 50 страниц

Срок сдачи 1 ноября

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров