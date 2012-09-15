Тема Совершенствование регламентации труда персонала Преподавателю не хватило табличек во второй части, может еще свот анализ сделать. К тому же раз нет показателей в цифрах, что можно улучшить, к примеру сократить ...
Курсовая работа Анализ реакции фондовых рынков
Курсовая работа:Анализ реакции фондовых рынков на публикуемую макроэкономическую статистику
Факультет экономики
Объем -25 страниц, уровень оригинальности 90 %.
Дедлайн – понедельник 17 сентября, 10 часов утра.
Общий смысл курсовой:
понять какие макроэкономические индикаторы и каким образом влияют на движение котировок фондового рынка(индексов, акций).
анализировать на примере макростатистики США и её влияния на мировой фондовый рынок, и на российский в частности. К примеру ожидается публикация роста ввп за 2 квартрал, в 16:30 мск. Отчёт выходит и тут же увеличивается волатильность котировок, появляется позитивный или негативный тред – это эконометрическая сторона – взять котировки с Финама и посмотреть что на время когда публикуется макростатистика по сша (16:30, 16:45, 17:30, 18:15 и т.д. – зависит от дня недели и самой статистики) увеличивается объём торгов, волатильность и т.д. Строить регрессию не надо, просто описать используемые переменные и предположить гипотезу о том, как они будут влиять на фондовые рынки. Курсовая – как будущий материал для дипломной работы, так что особо глубоко не стоит исследовать.
вот примерно такой общий смысл курсовой
Отталкиваться нужно от этиъ статей по теме:
:1. Stock Returns, Expected Returns, And Real Activity – Eugene F. Fama (1990)
2. Stock Returns And Real Activity: A Century Of Evidence – G. William Schwert (1990)
3. Stock Prices, News, And Business Conditions – Grant McQueen, V. Vance Roley (1993)
4. The Stock Market As A Leading Indicator: An Application Of Granger Causality – Brad Comincioli (1996)
5. A Threshold Autoregressive Analysis Of Stock Returns And Real Economic Activity – Dale L. Domian, David A. Louton (1997)
6. Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns – Mark. J. Flannery, Aris A. Protopapadakis (2002)
7. Relative Importance Of Scheduled Macroeconomic News For Stock Market Investors – Jussi Nikkinen and Petri Sahlstrom (2003)
8. Global Stock Market Reactions To Scheduled U.S. Macroeconomic News Announcements – Jussi Nikkinen, Mohammed Omran, Petri Sahlstrom, Jane Aijo (2006)
9. Stock Prices Response To Real Economic Variables: The Case Of Germany – Andreas G. Merikas, Anna A. Merika (2006)
10. The Effects Of Macroeconomic Factors On The London Stock Returns: A Sectoral Approach – Nil Gunsel, Sadik Cukur (2007)
11. Stock Returns And Macroeconomic Influences: Evidence Form The Six Asian-Pacific Countries – Wan Mansor, Wan Mahmood, Nazihah Mohd Dinniah (2007)
12. Impact Of U.S. Macroeconomic Surprises On Stock Market Returns In Developed Economies – Brian Lucey, Ali Nejadmalayeri, Manohar Singh (2008)
13. Measuring The Reaction Of Monetary Policy To The Stock Market – Roberto Rigobon (2001)
14. What Explains The Stock Market’s Reaction To Federal Reserve Policy? – Ben. S. Bernanke, Kenneth N. Kuttner (2004)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема Совершенствование управления трудовыми ресурсами на предприятии (на примере ООО Северус-Мебель) срок 25 сентября антиплагиат не менее 80%Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Тема: Организация коммерческой работы по оптовым продажам табачных изделий ( «Империя Табакко продажа и маркетинг») срок не позднее 21 сентября информация по предприятию http://imperial-tobacco.ru/section.php?category=3&rubr=19 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема: Совершенствование коммерческой деятельности предприятия розничной торговли ( магазин «Надэль», ИП Ветров) информация по предприятию http://www.nadel.ru/ город Каменск-Уральский. отчет нужен 21 сентября не позже диплом середина октябряРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Курсовой проект Вариант по списку 5, по зачетке 17 срок 22 сентябряРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа Вариант №5 срок 22 сентябряРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема "Воспитание детей с ЗПР на уроках ИЗО" (детей 5-7 классов), (про начальную школу НЕ НАДО!) Объем работы (стр) 18-20 стр срок 22 сентября Грошенко ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: Анна Иоановна – исторический портрет 30 стр оригинальность не менее 80% срок 21 сентябряРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Основные экономические, социальные и культурные права граждан РФ Введение 2-3 главы, заключение Обязательно в работе использовать решение конституционного суда Ссылки постраничная нумерация ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема: Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия (организации, фирмы). срок 1 октября оригинальность не менее 85%Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад