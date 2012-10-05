Курсовая работа

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Завершен1 заявка145 просмотров

Тема

"Разработка функциональных узлов цифровой системы передачи

Срок 1,5 недели

13 лет назад
IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$65
10 дней
Отличный исполнитель. Быстро и четко. Рекомендую
Замечательный заказчик. Приятное и прозрачное взаимодействие, быстрая оплата - все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад