Тема: Расчет кинематичеких характеристик движущихся механизмов Срок до середины октября Интересует стоимость
Курсовая работа
Тема
"Разработка функциональных узлов цифровой системы передачи
Срок 1,5 недели
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