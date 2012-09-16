Курсовая работа Организация и безопасность движен.

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Закрыт1 заявка93 просмотра

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Организация и безопасность движения “

Вариант – согласно методичке

Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке –

http://rusfolder.com/32550256

Также прилагаем условия сотрудничества и требования к оформлению работ. Применять последние в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу (из архива по ссылке).

Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Ждем Ваших предложений.

13 лет назад
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36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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