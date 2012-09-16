Ценообразование и сметное дело.

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Закрыт6 заявок91 просмотр

Согласно мет. указаниям выполнить реферат и задачу. Для двух вариантов 3 и 4. Пожалуйста, указывайте цену.

13 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров