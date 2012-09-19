Курсовая по психологии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок102 просмотра

нужна курсовая по методике преподавания психологии

тема: фрустрационные эмоции

объем 25 стр + презентация 20-23 слайда

срок сдачи 19.09.2012

методички в архиве

13 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров