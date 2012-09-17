Специалист по написанию студенческих работ

Приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов для помощи в выполнении контрольных, курсовых, дипломных и любых других видов учебных работ.

Работа удаленно.

Спрашивая с исполнителей высокого качества и уникальности работ, мы обеспечиваем их достойным заработком.

Требования:

Оконченное высшее образование;

опытный пользователь ПК;

свободный доступ в интернет.

Ворк, ООО

[email protected]

http://www.work5.ru

ICQ: 616427221

Алёна