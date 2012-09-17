Специалист по написанию студенческих работ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт8 заявок158 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов для помощи в выполнении контрольных, курсовых, дипломных и любых других видов учебных работ.

Работа удаленно.

Спрашивая с исполнителей высокого качества и уникальности работ, мы обеспечиваем их достойным заработком.

Требования:

Оконченное высшее образование;

опытный пользователь ПК;

свободный доступ в интернет.

Ворк, ООО

[email protected]

http://www.work5.ru

ICQ: 616427221

Алёна

13 лет назад
work5
Алёна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров