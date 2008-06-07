Курсовая по 1С 7.7

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки151 просмотр

Требуется написать курсовую по 1С для 7 версии. Название "Универсальный механизм свёртки информационных баз". Срок 2-3 дня. Объём – около 20 страниц. Есть файлы по которым нужно всё описывать – вот ссылка на архив (2,3 Мб) – www.vip-site.biz/files/arhiv.rar Там интересуют файлы ExtForms/очистка.ert и ExtForms/свёртка.ert . Собственно их работу и нужно описать в курсовой.

примечание: здесь две базы создавать не нужно, нужно сделать для одной базы.

Кто заинтересуется – цену обсудим.

17 лет назад
VIP-Site
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров