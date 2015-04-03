Курсовая по предмету: Межкультурные коммуникации

Предмет: Межкультурные коммуникации

Тема - "Сравнительный анализ культурных особенностей вербального и невербального общения США и России"(практическая часть на основе видеоматериала)

Срок горит

Количество страниц - 30

Требования - список литературы - 30 источников, 5-7% источников за последние 5 лет, 10-15% источников зарубежных авторов. Работа должна состоять из теории и практики, первая часть - теория, вторая - практика, соотношение 1/2

Процент уникальности от 65 до 85%

Работа должна состоять из 2-ух глав с 3-мя и более подпунктами. работа будет связана с видео материалом,возможно будет его тоже выслать или будут даны ссылки в работе на них?