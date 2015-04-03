Здравствуйте. Нужно сделать курсовую. Тема: Вирусы и другие вредоносные программы. Обеспечение антивирусной защиты информации. Объем: 30–33 стр. В курсовой идет чисто теория. ...
Курсовая по предмету: Межкультурные коммуникации
Предмет: Межкультурные коммуникации
Тема - "Сравнительный анализ культурных особенностей вербального и невербального общения США и России"(практическая часть на основе видеоматериала)
Срок горит
Количество страниц - 30
Требования - список литературы - 30 источников, 5-7% источников за последние 5 лет, 10-15% источников зарубежных авторов. Работа должна состоять из теории и практики, первая часть - теория, вторая - практика, соотношение 1/2
Процент уникальности от 65 до 85%
Работа должна состоять из 2-ух глав с 3-мя и более подпунктами. работа будет связана с видео материалом,возможно будет его тоже выслать или будут даны ссылки в работе на них?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $17Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно выполнить работу по демографии (рефератная, ИДЗ). Теория, статистические данные. Объем 30-35 страниц.Закрыт10 лет назад
Дисциплина: международное право Тема: . «Основные принципы современного международного права» + задача Кол-во страниц: примерно 10 Оригинальность: 70-80 Срок: 04.04.2015 Дополнительно: учебники только под ред. бекяшева к. ...Закрыт10 лет назад
- $25
Тема: Организов анная преступно сть в Рос сии есть план, см. приложение, книгу скину на почту исполнитлеюРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Тема: ра счет ные обязател ьства есть план, АП 80 по антиплагиат.руЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать курсовую работу на тему:Производство в кассационной инстанции Объем 25 стр. Стоит 1500 руб.Закрыт10 лет назад
Необходимо написать контрольную по ГП на тему: Особенности возбуждения кассационного производства в российском праве. Надо расписать порядок производства в суде, передача полномочий,вопрос оставления жалобы без движения. Писать с учетом изменений ГПК РФ! ...Закрыт10 лет назад
- $50
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПИШУЩИХ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ!!! Есть теоретическая часть диплом. работы по предмету Логистика (Supply Chain) - см. влож. doc-файл 1 в архиве. Задачи: 1) Написать практическую часть ...Закрыт10 лет назад
все во вложении! методичка и план по ссылке https://yadi.sk/d/ZiqCukVFficd7Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть часть первого параграфа. Все остальное нужно написать. наверное, можно попробовать предложить заказчику с нуля написать. Срок 15 дней. Подробности во вложенииЗакрыт10 лет назад